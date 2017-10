Basel Das Schönste, das er je komponierte

06:31 Peter Steudtner ab heute vor türkischem Gericht

Istanbul - In Istanbul beginnt heute der Prozess gegen den Deutschen Peter Steudtner und weitere Menschenrechtler. Die Staatsanwaltschaft in der Türkei wirft Steudtner und den zehn anderen Angeklagten "Mitgliedschaft in einer bewaffneten Terrororganisation" beziehungsweise "Unterstützung von bewaffneten Terrororganisationen" vor. Die Anklageschrift aber lässt keinen klaren Schluss darauf zu, welcher Terrororganisation Steudtner angehören sollte. Es gibt Stimmen, die ein faires Verfahren für Steudtner anzweifeln.

06:26 Weitere Glyphosat-Zulassung Thema beim EU-Ausschuss

04:52 Mehr Solo-Selbstständige in Deutschland

04:44 Abschiebeflug aus Deutschland in Kabul angekommen

Kabul - Eine weitere Gruppe von aus Deutschland abgeschobenen afghanischen Flüchtlingen ist am Morgen mit dem Flugzeug in Kabul eingetroffen. Die aus Leipzig-Halle kommende Maschine sei gegen 6.45 Uhr Ortszeit gelandet, sagte der Sprecher der Grenzpolizei am Flughafen, Adschmal Faisi. Wieviele abgelehnte Asylbewerber an Bord waren, ist unklar. Es ist die siebte Sammelabschiebung seit Dezember 2016. Abschiebungen sind umstritten. Allein in Kabul gab vergangene Woche zwei schwere Anschläge mit mindestens 74 Toten.