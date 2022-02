Basel Das Thema Energie ist ihm wichtig

Christoph Brutschin (SP) hatte nach seiner zwölfjährigen Exekutivtätigkeit große Fußspuren hinterlassen. Er galt als der Regierungsrat mit dem höchsten Ansehen und war weit über die Grenzen der SP als Brückenbauer geschätzt. Der 46-Jährige scheint die Größe dieser Fußspuren nicht sonderlich zu fürchten. Er selber sieht sich der Aufgabe durchaus gewachsen. In den acht Jahren als Generalsekretär im Basler Finanzdepartement habe er Führungserfahrung in der Verwaltung sammeln können, in den vier Jahren als Großrat habe er seine politischen Positionen und Werte klar darlegen können.

Im Großen Rat war er ein debattierfreudiger Politiker.

Kritik aus den eigenen Reihen

Sutter musste im Großen Rat auch einstecken – und dies konnte er nach eigenen Angaben auch. So scheinen ihn die Worte des Chefredakteurs der Basler Zeitung, der ihm kürzlich attestierte, dass er seinem Vorgänger nicht im Ansatz das Wasser reichen könne, nicht groß zu kümmern. Gewisse Einschätzungen müsse man locker nehmen können, meint Sutter. „Das heißt aber nicht, dass ich Kritik nicht ernst nehme; ich höre genau zu.“

Kritik musste er in den vergangenen Wochen unter anderem aus seinem eigenen politischen Lager entgegennehmen. Er trödle bei der Umsetzung der Mindestlohn-Vorlage, warfen ihm Vertreter der Gewerkschaften vor. Ihnen entgegnet er, dass ihm diese Vorlage sehr am Herzen liege. Am 1. Juli werde das entsprechende Gesetz in Kraft treten. „Ein Jahr nach der Volksabstimmung, das ist doch eine annehmbare Frist“, sagt er.

Lobende Worte erhält Sutter andererseits von ehemaligen Großratskollegen aus dem bürgerlichen Lager. „Kaspar Sutter hat sehr früh wichtige Signale zu Gunsten des Wirtschaftsstandorts Basel ausgesandt“, meint FDP-Großrat Luca Urgese. Konkret erwähnt er das Bekenntnis zum EuroAirport.