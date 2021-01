Basel Das Virus effektiv zurückdrängen

Hohe Bereitschaft

Um mit den Impfungen in die Breite gehen zu können, muss die Bereitschaft in der Bevölkerung groß sein. Engelberger zeigte sich optimistisch, einen großen Teil abholen können. Die Impfung sei freiwillig und kostenlos. „Man muss sich schon zweimal überlegen, ein solches Angebot auszuschlagen. Und wer es in Anspruch nimmt, erweist seiner eigenen Gesundheit und auch der Gesellschaft einen Dienst“, wie er sagte. Der Politiker setze zudem auf die Ungeduld der Bevölkerung, die Krise hinter sich zu lassen.

Allerdings werde die Normalität nur langsam zurückkehren. „Fürs Jahr 2021 stelle ich es mir noch nicht so vor, dass alles wieder ist wie 2019 mit riesigen Veranstaltungen, Open Airs und vielen Leuten auf einem Haufen. Es wird Covid-19 weiterhin geben, es werden weiterhin Leute daran erkranken und auch sterben, aber ich denke, dass es uns als Gesellschaft nicht mehr so lähmen und in Beschlag nehmen wird wie jetzt.“