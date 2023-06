Basel Dem Gift auf der Spur

Kanton widerspricht

Kurz nach Veröffentlichung der Studie meldete sich Anfang März das Basler Departement für Wirtschaft, Soziales und Umwelt zu Wort. Der erneute Vorwurf des Vereins Ärzte für den Umweltschutz an die Adresse der Basler Behörden, sie würden Benzidin-Sanierungen verschleppen, sei haltlos: Anders als behauptet, seien die Risiken an den ehemaligen Produktionsstandstandorten Rosental und Klybeck den Behörden bekannt, soweit diese abgeklärt werden könnten. „Die regelmäßigen Messungen zeigen, dass im heutigen Zustand keine Gefährdung für Mensch oder Umwelt besteht. Aufgrund der Bodenbelastungen auf diesen Arealen muss bei künftigen Bauvorhaben jedoch genau hingeschaut werden“, heißt es weiter.

Die Behörden gaben an, lediglich an einer Stelle 0,5 Nanogramm Benzidin pro Liter Wasser gemessen zu haben – der Grenzwert liegt bei 1,5 Nanogramm. Allerdings stammt der gemessene Wert aus dem Jahr 2019. Zwei Jahre später ergab eine Beprobung an derselben Stelle bereits 1,4 Nanogramm Benzidin.

Chemiemüll gebe es auch an einer Stelle, wo der Kinderspielplatz Ackermätteli liegt, meint der ehemalige Mitarbeiter. „Ich habe die rötlichen Farbstoffabfälle selber gesehen. Darum ist davon auszugehen, dass auch Benzidin mit im Spiel ist. Fündig wurden in der Vergangenheit auch die Behörden. Diese stießen 2021 im Grundwasser auf 0,2 Nanogramm der gefährlichen Substanz.

Die Behörden hätten früher keine schlechte Arbeit geleistet, sagt die ehemalige Führungskraft. Allerdings sei die Analytik früher nicht so weit gewesen, im Fokus standen polychlorierte aromatische Kohlenwasserstoffe. In Sachen Benzidin tappte man im Dunkeln. Umso unverständlicher sei die Vorgehensweise der Verantwortlichen heute. Für Forter steht fest, dass es dringend eine Revision der Altlastenverordnung brauche. „Sie muss künftig gewährleisten, dass bei Vermutung auf so gefährliche Substanzen wie Benzidin zuverlässig und gemäß dem Stand der Technik abgeklärt wird, ob sie die Schutzgüter aktuell oder in Zukunft gefährden oder verschmutzen könnten.“