Basel Demo soll auf Gegendemo treffen

Linker Gegenwind

Aus dem linken Lager gibt es prompt Gegenwind: Das Bündnis „Basel Nazifrei“ schreibt auf den sozialen Netzwerken: „Wir sagen in Basel: Hier gibt es keinen Platz für einen rechten Aufmarsch.“

Das Bündnis hat in seinem Aufruf auf mehrere Punkte aufmerksam gemacht, für die es am Samstag einstehen will: Corona-Tests sollen in der Schweiz gratis bleiben, ebenso Masken. Fürs Impfen sollen bezahlte Ferientage zur Verfügung gestellt werden, zudem müssten in Zügen die Abteile der ersten Klasse aufgehoben werden, um Platz zu schaffen. Überdies wolle „Basel Nazifrei“ gegen patriarchale Gewalt, Nationalismus und antisemitische Verschwörungstheorien demonstrieren. Der Treffpunkt der Gegendemonstration soll in den sozialen Medien bekannt gegeben werden.

Es soll friedlich bleiben

Auch von dieser Kundgebung hat die Polizei Kenntnis. „Unser Ziel ist es, dass die Demonstrationen friedlich bleiben“, sagt Plachesi. Zugleich soll das öffentliche Leben wie gewohnt stattfinden. So hält sich Plachesi auch mit Ratschlägen zurück, dass am Samstagnachmittag etwa die Basler Innenstadt gemieden werden sollte. „Die Menschen sollen wie gewohnt zum Einkaufen gehen und mit der Tram fahren können“, bringt er die Zielsetzung der Polizei auf den Punkt.

Basel kein Brennpunkt

In Basel fänden bisher „nicht speziell häufig“ Demonstrationen von Kritikern der Corona-Maßnahmen statt, sagt er. Allerdings habe dieses Thema in der Schweiz durchaus eine gewisse Dynamik entwickelt, legt Plachesi dar und verweist auf mehrere Corona-Demos in Bern. Diese sind jüngst derart eskaliert, dass die Polizei Wasserwerfer und Gummischrot einsetzen musste. Auch in Basel gibt es schon ähnliche Erfahrungen: So fand im November 2018 eine Demonstration der rechtsextremen Partei National Orientierter Schweizer (Pnos) statt, welche eine nicht bewilligte linke Gegendemo anzog. Die Polizei griff damals ein, was für mehrere Gerichtsverfahren gegen Teilnehmer an der nicht genehmigten Gegendemonstration sorgte.

Auch auf deutscher Seite ist das Thema der Demonstration von sogenannten Querdenkern nicht unbekannt. So haben Kritiker der Corona-Regeln und Impfgegner unter anderem Mitte Mai einen Autokorso von Weil am Rhein über das Rebland und das Vordere Kandertal abgehalten.