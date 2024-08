Basel: Den ESC als Chance für Basel begreifen

Ganz Basel soll feiern

So soll laut Konzept die ganze Stadt am 13., 15. und 17. Mai den ESC feiern. Hauptveranstaltungsort für die neun Shows des ESC unter dem Motto „Crossing Borders“ ist die Basler St. Jakobshalle. Im St. Jakob-Park wird zudem am Finaltag eine „Arena Plus“ eingerichtet, die mehr sein soll als ein Public Viewing: Im Stadion soll Festivalatmosphäre herrschen: mit Familienangeboten und Konzerten ehemaliger ESC-Stars. Während der Show wird die „Arena Plus“ über gegenseitige Live-Schaltungen in die Hauptshow integriert.