Schnittintervalle verkürzt

Schnittmaßnahmen führten bei den betroffenen Bäumen zu Stressreaktionen. Deshalb könnten sie nur begrenzt eingesetzt werden. Zudem würde ein häufigeres Eingreifen die Ressourcen der Stadtgärtnerei übersteigen. Wo immer möglich hat die Stadtgärtnerei die Schnittintervalle von vier auf zwei Jahre verkürzt, wie die Regierung in ihrer Antwort auf die parlamentarische Anfrage von Lukas Faesch (LDP) schreibt. Damit sollen die Möglichkeiten für den Nestbau der Krähen verringert werden. Das Problem sei dabei aber, dass die Rabenvögel meist schnell ein neues Quartier suchten. Auch ein Abschuss von Krähen würde nur kurzzeitig helfen, denn die Nistplätze würden dann von anderen Krähen belegt werden. Zudem sei ein Abschuss im Stadtgebiet „nicht unproblematisch“, schreibt die Regierung.

Wenig wirksam sei auch die Abschreckung: „Akustische oder sonstige Vergrämungsmaßnahmen haben in der Regel nur sehr begrenzte Wirkung, weil Krähen wegen ihrer Intelligenz rasch erkennen, dass die suggerierte Bedrohung nicht real ist“, heißt es weiter. „Hotspots“ der Krähenpopulation befinden sich am Altrheinweg, am Spalenring, bei der Schützenmattstraße, der Pruntrutermatte, an der Kannenfeldstraße sowie an der Gundeldingerstraße entlang des Margarethenparks.