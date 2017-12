Basel Den Verkehr seltener stören

Basel (sda). Baustellen auf Allmenden, also Flächen, die der Allgemeinheit gehören, sollen im kommenden Jahr in Basel den Verkehr weniger behindern als in diesem Jahr. Tramsperrungen mit Bus­ersatz solle es nur in der Rosental- und der Zürcherstraße geben, wie die Behörden gestern bekanntgaben.

Die Industriellen Werke Basel (IWB), die Basler Verkehrs-Betriebe (BVB) und das kantonale Tiefbauamt erläuterten ihre Baustellenplanung für Straßen, Gleise und Leitungen gemeinsam. Größere Baustellen, die in diesem Jahr im Alltag gestört haben, würden abgeschlossen, hieß es.

Als ein Großprojekt wurde für das kommende Jahr ein Leitungsersatz der IWB angekündigt. Diese wollen bis zu einem Drittel ihrer überalterten Trinkwasser-Hausanschlüsse sanieren. Dazu seien aber nur wenige zusätzliche Baustellen nötig, weil dieser Ersatz im Rahmen ohnehin geplanter und koordinierter Bauprojekte stattfinde.

Bei den BVB werden im kommenden Jahr weniger Gleise ersetzt als 2017 – werden sonst im langjährigen Durchschnitt 3,5 Kilometer Tramgleise im Jahr ausgetauscht, so sind es in diesem Jahr 8,7 Kilometer. Doch bis der Nachholbedarf abgearbeitet ist, wird es wohl bis ins Jahr 2029 hinein dauern.