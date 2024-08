Basel: Der ESC 2025 kommt nach Basel

Der Eurovision Song Contest 2025 (ESC) wird in Basel ausgetragen. Dies hat die Schweizerische Radio- und Fernsehgesellschaft (SRG) am Freitagmorgen bekannt gegeben. Der Regierungsrat freut sich sehr über den Entscheid und sieht in der Durchführung des weltweit größten Musikwettbewerbs eine große Chance: „Basel wird alles daransetzen, eine gute Gastgeberin zu sein“, schreibt der Kanton Basel-Stadt in seiner Mitteilung.