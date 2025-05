Basel: „Der ESC ist mir viel zu politisch“

Anthony (25), Student aus Lörrach, freut sich riesig auf den ESC in Basel: „Ich wollte Tickets für das Finale kaufen, allerdings waren die bereits nach sieben Minuten ausverkauft. Aber ich werde trotzdem mit meinen Freunden nach Basel fahren und die Stimmung dort mitnehmen; es gibt ja auch viele Public Viewing-Angebote.“ Auch Andrea (59) und Monika (62) aus Riehen freuen sich und sind gespannt, was in der Stadt los sein wird, wenn ganz Europa nach Basel kommt.

Die Stadt am Rheinknie ist darauf gut vorbereitet. So ist bereits der Bereich von der Mittleren Brücke bis zum Badischen Bahnhof mit „ESC-Fahnen“ geschmückt, und es gibt zahlreiche Partys und Public Viewings im gesamten Stadtbereich. Doch auch Sorgen schwingen mit, wenn Menschen in Lörrach und Basel an den ESC denken.