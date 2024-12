Basel: Der EuroAirport ist wieder im Aufwind

Flugzeuge heben nach 23 Uhr ab

Laut scheidendem Flughafendirektor Matthias Suhr liegt der Hauptgrund darin, dass einige Flüge weiterhin kurz vor 23 Uhr angesetzt werden, was dazu führe, dass diese zwischen 23 und 23.15 Uhr von der Startbahn abheben. Mit dem „Plan de prévention du bruit dans l’environnement“ (PPBE) will der EAP gegensteuern. Der Lärmvorsorgeplan 2024 – 2028 zeigt auf, dass ohne Schutzmaßnahmen 6640 Menschen in den elsässischen Gemeinden Saint-Louis, Hésingue, Blotzheim, Hégenheim, Bartenheim sowie auf der Schweizer Seite in Allschwil, Basel und Schönenbuch einer Lärmexposition über dem gesetzlichen Grenzwert für Flughäfen leben. Geschätzte 258 Menschen seien in der untersuchten Zone starken Schlafstörungen ausgesetzt. Betroffen ist auch die deutsche Seite.