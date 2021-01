Basel Der Fasnachtsgeist stirbt nie

Ideen und Diskussionen über mögliche Fasnachtsaktivitäten existieren auch innerhalb der „Alti Glaibasler 1923“ -Fasnachts-Gesellschaft. „Aufgrund der Corona-Situation und im Unwissen der bis zur Fasnacht geltenden Maßnahmen ist eine Planung derzeit nicht möglich“, erläutert Patrick Volken, Obmann der „Alti Glaibasler 1923“. Die Stimmung unter den Mitgliedern sei trotzdem gut. Auch wenn die Vereinsaktivitäten aktuell sehr gering seien, so spüre man doch den Zusammenhalt.

Koechlin kann dies für seine Mitglieder nur bestätigen. Auch wenn Corona ordentlich aufs Gemüt drücke, so scheint ihm der Zusammenhalt innerhalb der Gesellschaft großartig zu sein. „Das Bedürfnis, einander wieder sehen zu können, ist riesig, und das zeigt mir auch, dass sich der ganze Aufwand, den wir in den vergangenen Monaten wöchentlich betrieben haben, gelohnt hat.“

Die Hoffnung sei groß, dass 2022 wieder eine normale Fasnacht, wie man sie kenne, stattfinden könne, meint Obfrau des Basler Fasnachtscomités, Pia Inderbitzin, im Gespräch mit unserer Zeitung. Doch neben der Hoffnung habe sich auch Frustration unter den Fasnächtlern breitgemacht: „Wir waren 2020 sehr gefordert, neue Ideen zu diskutieren und neue Konzepte zu erarbeiten, um die Aktivitäten rund um die drei schönsten Tage in Basel so sicher wie möglich umsetzen zu können. Wir mussten sehr viele Sitzungen abhalten, mehr Arbeit als üblich in die Vorbereitungen reinstecken.“

Corona erschwert es, Nachwuchs zu finden

Die aktuellen Entwicklungen bei der Ausbreitung des Coronavirus verunmöglichten die ausgearbeiteten Alternativen. Die Absicht, die Fasnacht von der Innenstadt in die Quartiere zu dezentralisieren, sei durch die zweite Pandemie-Welle und die damit einhergehenden Schutzmaßnahmen nicht mehr durchführbar gewesen. Auch wenn das Virus den Vereinen, Cliquen, Formationen und Guggen derzeit die Laune ordentlich vermiest: Der Fasnachtsgeist stirbt nie. Zumindest der Cliquen-Nachwuchs darf bei all den Einschränkungen nicht zu kurz kommen.

Vom 17. Februar bis zum 5. März soll es einen Stadtspaziergang mit rund 30 Stationen in der Basler Innenstadt geben, welche die Facetten eines Cliquenjahres völlig kontaktlos erlebbar machen. Kreiert wurden die einzelnen Etappen von Mitgliedern der Jungen Garden sowie erwachsenen Fasnächtlern, die sie bei Konzeption und Umsetzung unterstützen. Auf dem Münsterplatz können Besucher einen Laternen-Monolithen bestaunen oder durch eine von Laternen beleuchtete Gasse in der Altstadt schlendern und an den Stationen über einen QR-Code ein digitales Pfeiferkonzert auf das Handy holen.

Für die BMG sei es schon vor Corona schwierig gewesen, Nachwuchs zu rekrutieren. Die aktuelle Lage hat das Ganze laut Koechlin nochmals verschärft. Jugendliche zu begeistern, ein Jahr lang zu üben und dann keine Fasnacht machen zu können, sei eine große Herausforderung.