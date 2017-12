Basel Der Hangar ist nur die Zwischenstation

In Martin Scorseses filmischer Howard-Hughes-Biografie „Aviator“ von 2004 gibt es eine Szene, in der Hughes (Leonardo DiCaprio) mit der Hand am Bein von Hollywood-Legende Katharine Hepburn (Cate Blanchett) entlangfährt. In der nächsten Szene streicht der exzentrische Milliardär mit der gleichen Bewegung über das Metall eines von ihm entworfenen Flugzeugs und schwärmt von den darin versenkten Nieten.

Von Adrian Steineck

Basel. Warum dieser Einstieg in einen Artikel, der von der Restaurierung eines Flugzeugs in Basel erzählen will? Zum einen handelt es sich bei besagtem Flugzeug um eine viermotorige Lockheed Super Constellation, wie sie ab den 1940er-Jahren auf Anregung des Flugpioniers Howard Hughes konstruiert wurden. Zum anderen ist auch Marcel Tschudin vom Basler Verein SCFA durchaus ein Flugzeugnarr – im besten Sinne. „Man muss auf eine positive Weise spinnen“, beschreibt er im Gespräch mit unserer Zeitung die Motivation, Miteigentümer einer Lockheed L-1049 Super Constellation zu werden.

Allein von den Finanzverhältnissen eines Howard Hughes können die rund 3000 Mitglieder der Super Constellation Flyers Association (SCFA) nur träumen. „Wir sind ein Verein ohne Rücklagen, denn jeder Rappen, den wir einnehmen, stecken wir in die Super Constellation“, sagt Tschudin. Bisher sind es umgerechnet rund 1,5 Millionen Euro, die Tschudin und seine Mitstreiter in die „Connie“, wie sie das Flugzeug nennen, investiert haben. Alles, damit das Flugzeug wieder fliegt.

Die „Connie“ soll bald wieder abheben

Denn derzeit ist die „Connie“, welche im Jahr 2004 aus den USA nach Basel überführt wurde und von dort aus in den vergangenen Jahren Flüge zu zahlreichen Flugzeugschauen unternommen hat, auf dem Boden. Das Schweizerische Bundesamt für Zivilluftfahrt (BAZL) hat Nachbesserungen und Reparaturen eingefordert, welche die Super Constellation seit dem vergangenen Jahr am Abheben hindern. „Zum Glück fanden wir in Zürich einen Hangar, der groß genug für unser Flugzeug war und den wir auch bezahlen konnten“, freut sich Tschudin. Dort kümmern sich etwa 25 freiwillige Helfer, allesamt Flugzeugmechaniker, um die Instandhaltung der Maschine. Diese soll bald wieder abheben: „Wir wollen ab April kommenden Jahres Testflüge unternehmen und hoffen, ab Mai wieder Passagiere transportieren zu können“, gibt Tschudin den Zeitrahmen vor.

Es wäre nicht die erste Auferstehung, welche die Lockheed L-1049 Super Constellation feiert. Erbaut im Jahr 1955 im US-amerikanischen Burbank, versah sie ihren Dienst zunächst im Military Air Transport Service (Mats). Sie diente ab 1962 als Transportflugzeug der Mississippi Air National Guard – und stand zehn Jahre später vor dem Aus. Wie bei so vielen Maschinen war es auch hier der technische Fortschritt, welcher die „Connie“ überflüssig erscheinen ließ. Im Jahr 1972 wurde sie durch neuere Modelle abgelöst und sollte in der Davis-Monthan Airforce Base in Arizona eingemottet werden. Ein Flugunternehmen aber bekundete Interesse an der „Connie“, die fortan als Passagierflugzeug, später als gern gesehener Oldtimer an Flugschauen im Einsatz war.

Tschudin und seine Mitstreiter entdeckten die Maschine in den USA und wurden sich mit dem Besitzer schnell einig. Im April 2004 hob der „Vogel“ zu seinem Überflug an den EuroAirport ab, wo er von Tausenden Zuschauern begeistert willkommen geheißen wurde.

Zwischenzeitlich stand auch die Existenz des SCFA selbst auf der Kippe. Ende November aber wurde nach zahlreichen Diskussionen der Entschluss gefällt, weiterzumachen. „Lediglich die Finanzierungsfrage haben wir noch nicht gelöst“, sagt Tschudin. Hier setzt der Verein auf weitere Mitglieder, die zudem einen exklusiven Vorteil hätten: Sie dürfen in der „Connie“ mitfliegen, denn da diese im schweizerischen Luftfahrtregister als historisches Flugzeug firmiert, darf sie nur Vereinsmitglieder als Passagiere aufnehmen. „Wir sind aber zuversichtlich, dass wir alle Probleme lösen können“, macht Tschudin deutlich.

Weitere Informationen: Näheres zum SNCFA, der Geschichte der Super Constellation und der Mitgliedschaft gibt es im Internet unter www.superconstellation.org.