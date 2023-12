Basel: Der visuelle Poet des Kinos

Filme, die zum Wiedersehen einladen

Ein Film wie „2001: Odyssee im Weltraum“ habe bis heute nichts von seiner Frische verloren. „Das ist ein Monument der Filmgeschichte“, sagt Schneider über das Science-Fiction-Epos, das 1968 – also ein Jahr vor der ersten Mondlandung – den Weltraum auf verblüffend authentische Weise auf die große Leinwand holte. Zugleich werden in dem Film ganz aktuelle Themen verhandelt, etwa der Umgang mit der Künstlichen Intelligenz, nennt Schneider ein Beispiel.

Kubricks Weltraumfilm, gedreht im breiten Format von 70 Millimetern, läuft im Stadtkino in einer bild- und tontechnisch restaurierten Fassung. „Der wird richtig knallen“, freut sich Schneider auf das Kinoerlebnis. Wer Kubricks Film einmal gesehen hat, wird kaum wieder Johann Strauss Walzer „An der schönen blauen Donau“ hören können, ohne an die sich zu dieser Musik auf der Leinwand drehende Raumstation zu denken. Auch Darth Vader, der Bösewicht aus der „Star Wars“-Saga (ab 1977), wäre ohne das Kubrick’sche Vorbild wohl kaum zu seinem charakteristischen Röcheln gekommen: Kubrick setzte die Atemgeräusche der Astronauten in dem ihnen fremden Weltraum als akustisches Element ein.

Was „The Shining“ mit der Mondlandung zu tun hat

Verblüffend ist es laut Schneider auch, dass ein Film wie „The Shining“ (1980) im Lauf der Zeit im Ansehen gewachsen ist und eine Vielzahl von Lesarten herausfordert. In dem Horrorfilm nach einer Romanvorlage von Stephen King spielt Jack Nicholson den Lehrer Jack Torrance, der mit seiner Familie über den Winter als Hausmeister in das Overlook-Hotel in den Bergen von Colorado einzieht und dort allmählich dem Wahnsinn verfällt.

Bei seinem Erscheinen von der Kritik und auch von Stephen King selbst verrissen, zählt das Werk heute zu den am häufigsten analysierten Filmen der Kinogeschichte. So gibt es etwa die Lesart, dass der Film in Wahrheit eine Allegorie auf die Verdrängung der amerikanischen Ureinwohner ist. Wieder andere wollen Hinweise finden, dass Stanley Kubrick in Wahrheit die erste Mondlandung in einem Filmstudio inszeniert hat.

All den „regelrechten Verschwörungstheorien“ (Beat Schneider), die sich um „The Shining“ ranken, wird im Stadtkino mit einer Filmvorführung mit anschließender Diskussion Rechnung getragen. Der Basler Verein „Kinokonkav“, der kuratierte Filmabende organisiert, wird mit dem Publikum im Anschluss an eine Filmvorführung über „The Shining“ diskutieren (8. Januar). Ebenso wird die US-Version des Horrorfilms gezeigt, die 25 Minuten länger ist als die europäische Version. Kubrick selbst, der weitab der Hollywoodstudios in seiner britischen Heimat arbeitete, erklärte dies in Interviews gerne damit, dass die Amerikaner diese zusätzlichen Szenen für das Verständnis des Films bräuchten, während die Europäer auch in gekürzter Form alles verstehen würden.

Das ungeliebte Frühwerk kommt zu neuen Ehren

Auch dem von Kubrick selbst ungeliebten Frühwerk widmet sich das Stadtkino. So läuft Kubricks erster Spielfilm „Fear and Desire“ (1953), den der Regisseur selbst so wenig mochte, dass er sämtliche Kopien aufkaufen und vernichten lassen wollte. „Es ist uns wichtig, nicht nur die Meisterwerke zu zeigen, die fast jeder irgendwann einmal gesehen hat“, sagt Schneider. „Wir wollen auch zeigen, wie Kubrick als junger Autodidakt, der nie eine Filmschule besuchte, das Medium Film für sich entdeckt.“ Im Vorprogramm von Kubricks frühen Filmen werden die Dokumentarfilme gezeigt, die Kubrick zu Beginn seiner Karriere unter anderem im Auftrag der New Yorker Seefahrergewerkschaft („The Seafarers“, 1953) drehte.

Neben dem Frühwerk Kubricks und den Klassikern wie „A Clockwork Orange“ (1971) gibt es auch andere Filme, die laut Schneider eine Wiederentdeckung lohnen. Das Historienepos „Barry Lyndon“ (1975) etwa zeigt nicht nur den kürzlich verstorbenen „Love Story“-Star Ryan O’Neal in seiner schönsten Rolle, sondern bietet auch eine betörende filmische Wiederauferstehung des 18. Jahrhunderts. Kubrick nutzte spezielle, von der Weltraumbehörde NASA entwickelte Objektive, die das Drehen bei Kerzenlicht erlaubten.

Alle Fragen rund um Stanley Kubrick werden auch im Stadtkino nicht abschließend beantwortet werden können. Das ist auch gut so. Denn Kubrick liefert selbst keine einfachen Antworten, sondern nur immer wieder neue Anreize.

Die Reihe „Stanley Kubrick: Eyes Wide Open“ läuft vom 1. Januar bis 15. Februar 2024 im Stadtkino Basel, Klostergasse 5. Alle Filme werden im Original mit Untertiteln gezeigt. Das vollständige Programm gibt es im Internet: www.stadtkino.ch.