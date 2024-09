Basel: Der Zolli macht Platz für neue Tiere

In den kommenden 25 Jahren plant der Zolli ein weiteres Wachstum. Als Innerstadtzoo ist er von Gebäuden und Infrastrukturanlagen umgeben. Der Zoo-Parkplatz im Norden und die Schutzmatte im Süden sind laut Zoo-Verantwortlichen derzeit die einzigen freien Flächen, die den Zoo Basel umgeben. Bis 2049 will der Zolli beide Parzellen in sein Areal integrieren. Auf den neuen Flächen sollen attraktive Tieranlagen entstehen, die das Besuchererlebnis erhöhen und noch bessere Rahmenbedingungen für den Schutz und Erhalt der Artenvielfalt schaffen.