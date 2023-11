Basel: Deutsche Händler hätten das Nachsehen

So soll die Verzollungsapplikation „QuickZoll“ angepasst werden. Eine Erweiterung, damit die Verzollung in der App auch zu einem reduzierten Mehrwertsteuersatz möglich wird, ist voraussichtlich auf den 1. Januar 2027 möglich. Das EFD will mit dem Vorschlag eine Forderung des Parlaments umsetzen. Der von den Räten gutgeheißene parlamentarische Vorstoß verlangt indes, die Wertfreigrenze an die Ausfuhr-Bagatellgrenze des Herkunftslandes anzupassen. Bei dieser handelt es sich um den Mindesteinkaufsbetrag im Ausland, welcher pro Verkaufsgeschäft oder pro Rechnung erreicht werden muss, damit die Mehrwertsteuer zurückerstattet wird.