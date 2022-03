Basel „Die Erholung bleibt intakt“

Die größten Effekte würden derweil wohl im Energiebereich zu sehen sein, wie auch BAK Economics erklärten (wir berichteten). „Wenn Lieferungen ausbleiben sollten, werden die Preise nach oben schießen, und auch die Situation bei den Lieferengpässen würde sich wohl wieder verschärfen“, meint Indergand. Und höhere Preise würden sich auch generell negativ auf die Kaufkraft auswirken.

Erhebliche Bedeutung für die Schweiz hat außerdem der Rohstoff- beziehungsweise Transithandel mit Russland. Mögliche spezifische Sanktionen würden das Wachstum bremsen, andererseits könnten hohe Energiepreise und eine hohe Volatilität den Handel auch stützen.

Franken als sicherer Hafen

Neben den direkten Effekten sieht Indergand auch mögliche indirekte Auswirkungen wegen des Krieges. So dürfte etwa das Investitionsklima generell leiden. Auch werde der Franken als sicherer Hafen wohl eher wieder zulegen, was wiederum die Exportindustrie bremsen würde. Indirekte Effekte kämen auch von den höheren Rohstoffpreisen. Und nicht zuletzt würde sich der Außenhandel verlangsamen, wenn die Weltkonjunktur leiden würde.

Was das in genauen Zahlen heißt, darüber denkt das Seco allerdings noch nach. Die Bundesökonomen werden erst am 14. März ihre neueste BIP-Prognose vorstellen. Bereits ihre bisherige Prognose von 2,5 Prozent für dieses Jahr bestätigt haben derweil die Ökonomen der Credit Suisse.

Die Pandemie bremse noch weniger als bislang von ihm prognostiziert und die Öffnung komme früher, so Chefökonom Claude Maurer. Zwar würden die Eintrübung aufgrund des Einmarschs von Russland in die Ukraine sowie die höheren Energiepriese in Europa auf dem Ausblick lasten. „Beide Effekte heben sich insgesamt aber auf.“