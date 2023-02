Basel Die Fasnacht ist eröffnet

Erwartungsvoll blickten sie dem traditionellen Auftakt der Basler Fasnacht pünktlich zum Glockenschlag um 4 Uhr morgens entgegen. Just in diesem Moment nämlich gingen in Basel die Lichter aus und die Sujet-Laternen an. Dazu erschallte der Ruf „Morgestraich – vorwärts, Marsch!“, gefolgt von einem Konzert aus Trommel- und Pfeiferklängen.

Im Mittelpunkt standen einmal mehr die liebevoll gestalteten bunt leuchtenden Laternen der Fasnachtscliquen – viele überlebensgroß und mit augenzwinkernden Botschaften; andere wiederum dienten den musizierenden Cliquen als Kopfschmuck oder wurden als Aushängeschild vorneweg getragen.