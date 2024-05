Das Basler Jazzfestival „Em Bebbi sy Jazz“ feiert am Freitag, 16. August, sein 40-jähriges Bestehen. Am Anfang stand die Idee zweier Jazz-Fans, ein Sommerabend-Festival zu organisieren, wie OK-Präsident Pascal Degen am Dienstag bei der Vorstellung des Programms darlegte. Das Ziel: Die Basler Innenstadt und deren schönste Plätze mit traditionellem Jazz beleben und gleichzeitig den vielen Jazzbands aus der Region eine Plattform bieten, um vor einem breiten Publikum spielen zu können. „Aus dieser Idee ist die wohl weltweit größte, eintägige Jazz-Veranstaltung entstanden, bei der – wie im ersten Jahr auch heute noch – alle Konzerte gratis besucht werden können“, so Degen. „Das ist für uns die größte Motivation“, so der OK-Präsident, dessen besonderer Dank den zahlreichen Sponsoren und Ehrenamtlichen galt.