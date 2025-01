Basel: Die Hafenentwicklung in Kleinhüningen schreitet voran

Zufahrtskanal gesperrt

In festgelegten Zeitfenstern musste der Zufahrtskanal dafür gesperrt werden, was mit den im Hafenbecken 2 ansässigen Hafenfirmen koordiniert wurde. So mussten der 80 Jahre alte Schifffahrtskanal und die alte Spundwand verstärkt werden. Erst dann konnte mit der eigentlichen Arbeit an der Brücke, der seitlichen Verbreiterung, der Anhebung sowie der Optimierung der neuen Gleisanlage zum Nordkai, begonnen werden.