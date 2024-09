Basel: Die Malerei ganz neu definiert

Dazu vereint die Ausstellungen mehrere Exponate aus dem Eigenbesitz mit solchen aus renommierten internationalen Museen wie etwa dem Baltimore Museum of Art, dem Centre Pompidou in Paris und dem Museum of Modern Art in New York. Hinzu kommen Exponate aus Privatsammlungen, die nur selten zu sehen sind. Angelehnt an das Gedicht „Einladung zur Reise“ von Charles Baudelaire nimmt die Ausstellung unter diesem Titel immer wieder Bezug auf die Inspirationen, die Henri Matisse (1869-1954) in verschiedenen Weltgegenden sammelte. Von der französischen Mittelmeerküste bis nach Marokko und Tahiti war er unermüdlich auf der Suche nach dem idealen Licht.

Den Gedichtzeilen Baudelaires ist auch der Titel eines wichtigen Gemäldes von Matisse, „Luxe, calme et volupté“ (1904) entlehnt, das an der Ausstellung zu sehen ist. Das Werk aus der Phase des Pointillismus bringt mit seinen kräftigen Farben das Mittelmeerlicht von Saint-Tropez zur Geltung, das damals noch ein Fischerdorf war.