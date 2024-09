Basel: Die Mehrheit der Fraktionen steht hinter dem ESC Basel 2025

Abstimmung steht eventuell am 24. November an

Abgesehen von einem Fraktionslosen hielt einzig Gianna Hablützel-Bürki (SVP) ein Votum gegen die Ausgabe. Sie sagte, die Großveranstaltung stehe im Widerspruch zu den ambitionierten Klimazielen des Kantons und könne „extremistische Gewalt“ anziehen. Die Kleinpartei EDU bekräftigte am Mittwochnachmittag ihre Absicht, das Referendum gegen den Parlamentsentscheid zu ergreifen. Die Partei sei bereit dafür und zuversichtlich, die nötigen 2000 Unterschriften innerhalb von 42 Tagen sammeln zu können, heißt es auf der Facebook-Seite der EDU Schweiz. Eine Abstimmung fände laut Regierungsrat eventuell am 24. November statt.