Basel: Die neue E-Vignette kommt

Erhältlich ist die E-Vignette über das „Via Portal“ des Bundesamtes für Zoll und Grenzsicherheit (BAZG) beziehungsweise über www.e-vignette.ch. Wer die Vignette elektronisch haben will, muss Fahrzeugkategorie, Zulassungsland und Autokennzeichen erfassen. Im Gegensatz zur Klebevignette, die für ein bestimmtes Auto gelöst wird, ist die E-Vignette ans Kfz-Kennzeichen gebunden. Ein Benutzerkonto und Angaben zur Person, die die Vignette kauft, sind nicht nötig. Bezahlen kann man online. Die Angabe, ob öffentlich einsehbar sein soll, ob für ein Kennzeichen bereits eine Vignette gelöst worden ist, ist freiwillig. Laut BAZG lohnt sie sich vor allem bei von mehreren Personen benutzten Fahrzeugen.

Weiterhin bestehen bleibt das Angebot für die Klebevariante. Der Bundesrat kann die Klebevignette abschaffen, wenn ihr Anteil am Gesamtabsatz unter zehn Prozent – also rund eine Million Stück – fällt. So hat es das Parlament beschlossen.