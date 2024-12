Basel: Die Notaufnahme entlasten

Die Informations-Kampagne, um der Überlastung der Notaufnahme des Basler Universitäts-Kinderspitals entgegenzuwirken, geht in eine neue Runde. Die Kampagne unter dem Titel „Mein Kind ist krank? Was tun?“ wurde mit weiteren Infos für die Eltern ergänzt, wie die Gesundheitsdirektionen beider Basel am Montag mitteilten.