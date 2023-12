Basel: Die „Oldies“ in Schuss halten

BVB und Tramclub beteiligt

Vorgesehen ist, dass die BVB und der Tramclub je einen Beitrag ans Stiftungskapital leisten. Die BVB übertragen laut Mitteilung das Eigentum an den Oldtimern an die Stiftung und zahlen einen jährlichen Beitrag an die Stiftung für Betrieb und Unterhalt.

Die Stiftung wird insgesamt für 13 Motorwagen, elf Anhängerwagen, drei Dienstfahrzeuge sowie für einen Oldtimerbus zuständig sein.