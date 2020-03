Basel Die Schweiz steht still

Um Mitternacht traten in der Schweiz zudem weitere verschärfte Maßnahmen des Bundesrats gegen die Coronavirus-Epidemie in Kraft. So sind auch alle öffentlichen und privaten Veranstaltungen verboten.

Am Montag galt in Deutschland bereits, was seit heute auch von Schweizer Seite gilt: Wer keine dringlichen beruflichen Gründe benennen kann oder keine Waren exportiert, der muss am Zoll umkehren. An den Grenzen zu Deutschland, Österreich und Frankreich wird streng kontrolliert, und es werden Einreiseverbote mit Ausnahmen eingeführt. Bereits am Freitag hatte der Bundesrat die Schengen-Grenzkontrollen für Reisende aus Italien eingeführt. Die Einreise aus den vier großen Nachbarländern ist nunmehr auch nur noch Schweizer Bürgern, Personen mit einem Aufenthaltstitel in der Schweiz sowie Personen, die aus beruflichen Gründen in die Schweiz reisen müssen, erlaubt.