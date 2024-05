So habe sie in der Ermitage auch Pflichten, denn ein Teil des Wegenetzes ist in ihrem Besitz. Allerdings sei zu diskutieren, ob die Landschaftspflege allein Sache der Gemeinde sein müsse oder ob da auch Kanton, Bund und Dritte mehr eingebunden werden könnten. Der Kanton engagiere sich bereits im Hinblick auf die Ruine Birsig, doch es gelte zu prüfen, ob es noch weitere Fördermöglichkeiten gebe. Was die Stiftung als Besitzerin in rund 30 Jahren geleistet hat, ist auf ihrer Webseite nachzulesen. So habe sie seit 1997 viele größere und kleinere Projekte realisiert.