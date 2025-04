Basel: Die Vorfreude auf den ESC steigt

Voller Tatendrang und Zuversicht zeigt sich auf Anfrage auch die Direktorin von Basel Tourismus, Letizia Elia. „Es ist eine sehr intensive Zeit, die Nervosität steigt, aber wir sind auf Kurs“, sagte sie. Sie sieht im ESC und auch in der bald darauf folgenden Women’s Euro eine große Chance, den Namen Basel als Event-Stadt in die Welt zu tragen, ohne sich dabei gleich als explizite Party-Stadt zu positionieren. „Unsere Stärken sind und bleiben Themen wie Kunst, Kultur und Architektur.“

Gastgewerbe vorbereitet

Basel erwartet am ESC bis zu 500 000 Touristen. Mit einem „Get ready!“-Anlass hat Basel Tourismus das Gastgewerbe auf den Anlass vorbereitet. „Unter anderem machten wir auf besondere Bedürfnisse der Gäste, wie längere Frühstückszeiten und ein längeres Angebot an warmer Küche, aufmerksam“, so Elia. Und mit einer „Friends of Eurovision-Branding-Box“ können Hoteliers, Restaurants, Geschäfte und Kulturinstitutionen mit Plakaten, Postkarten, Fahnen bis hin zu Pins oder Bierdeckeln auch optisch ein ESC-Zeichen setzen – ein Angebot, das rege in Anspruch genommen werde.

Mehrheitlich zufrieden zeigt sich Franz-Xaver Leonhardt, Präsident der Basler Sektion von Hotellerie Suisse, mit dem Verhalten der Basler Hotels. Sie wurden mit einer Vereinbarung darauf eingeschworen, die Preise für Hotelzimmer, die aus dem frühzeitig reservierten Kontingent von Basel Tourismus wieder auf den Markt kamen, preislich nicht über das Doppelte hinaus anzubieten. „Außer an den Finaltagen halten sich die Betriebe mehrheitlich an die Abmachungen“, so Leonhardt auf Anfrage. Es gebe einzelne Ausreißer, diese seien aber meistens nicht Mitglied im Verband. Elia bestätigt diese Eindrücke. Zwar seien auf Buchungsplattformen wie Booking.com noch immer einzelne hochpreisige Angebote zu finden. Diese würden beim eher preissensitiven ESC-Publikum aber auf keine sonderlich große Resonanz stoßen.