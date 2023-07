Basel Die Vorfreude ist spürbar

Großer Aufwand

50 Mitglieder umfasst das Organisationskomitee, rund 400 Helfer sind über zwei Wochen im Einsatz. Alleine für das Sounddesign sind ein dutzend Personen zuständig, wie Teamleiter Roman Huber berichtet. 50 Funkstrecken sorgen dafür, dass der Dolby Surround Sound authentisch klingen wird und speziell auf die Sitzplatz-Abschnitte abgemischt wird. Rund 20 feste Mikrofone an der Arena und unzählige tragbare Mikrofone an einzelnen Musikern werden dafür sorgen, dass Solisten in der Menge nicht untergehen werden. Wie Huber beiläufig erwähnte, hat der „große Bruder“, das Edinburgh Military Tattoo, später von Basel die Idee übernommen.

Ukraine dabei

Schwerpunktland ist in diesem Jahr Kanada. „Die 50 besten Highland-Tänzerinnen aus Kanada werden nach Basel reisen“, versprechen die Veranstalter. Die Brass-Band der 194. Pontoon Bridge wird die Ukraine vertreten. „Es ist ein Anliegen der ukrainischen Regierung, auch positive Dinge mit dem Land verbinden zu können“, erläutert Juillard. „Die Ukrainer liefern eine der besten Darbietungen, die ich je gesehen habe“, berichtet er seine Eindrücke und spricht vom Spagat des fröhlichen Auftritts im Kontext mit dem Wissen des schrecklichen Krieges.

Ein weiterer Höhepunkt: Der Sultan des Oman hat mit der königlichen Formation aus rund 80 Blasmusikern und Dudelsackspielern auch 50 Pferde nach Basel entsandt. Das ist sozusagen der Gegenbesuch, nachdem das Basler Top Secret Drum Corps beim Jubiläum der Königin spielte.

Julliard sagte an der Medienkonferenz nach dem Probenbesuch, dass fliegende Pferde im Zusammenhang mit den vielen internationalen Reitturnieren nichts Außergewöhnliches mehr seien. Über die Kosten des Auftritts wollte er oder konnte er sich nicht äußern. Für ihn persönlich zähle das Herzstück eines jeden Tattoos, nämlich der Auftritt der Massed Pipes and Drums zu den Höhepunkten der Veranstaltung.

Aufregung und Kritik

Für etwas Aufregung und Kritik in politisch linken Kreisen Basels hatte im Vorfeld das Gerücht gesorgt, dass am Premierenabend ein Überflug der Armee-Fliegerstaffel Patrouille Suisse stattfinden werde. Julliard bestätigte, dass die Flugzeuge die Arena überfliegen werden. „Aber nur überfliegen, und das in der gebotenen Höhe“, betonte er.