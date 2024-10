Basel: Die Welt der Dinosaurier erleben

Unter den Dinosauriern hindurch laufen

Die Gäste können sich vorstellen, wie es gewesen wäre, inmitten dieser Kreaturen zu leben, und sogar mit Baby-Dinosauriern interagieren, darunter „Bumpy“ aus der Zeichentrickserie „Jurassic World: Camp Cretaceous“ von Universal Pictures, Amblin Entertainment und DreamWorks Animation. Die Besucher entdecken bei der Erlebnisausstellung die Wissenschaft hinter „Jurassic World“, erleben die Welt und begegnen den lebensgroßen Dinosauriern, ist auf der Internetseite zu lesen.

„Jurassic World: The Exhibition“ hat sich seit ihrem Start zu einer der am schnellsten verkauften Ausstellungen in der Geschichte entwickelt, mit mehr als acht Millionen verkauften Tickets an Fans in 22 Städten auf der ganzen Welt – darunter Berlin, Köln, London, San Diego, Dallas, Atlanta, Chicago, Philadelphia, Madrid, Seoul, Chengdu, Guangzhou, Shanghai und Toronto. Nach der Eröffnung in Mexiko-Stadt, Melbourne und Manchester haben nun auch Familien, Fans und alle Dinosaurier-Begeisterten die Chance, diese globale Sensation in Basel zu erleben, heißt es in der Mitteilung.