Basel: Die Wirtschaft in der Region Basel bleibt stabil

Sorgenkind ist Deutschland

Sorgenkind Nummer eins ist Deutschland, insbesondere für exportierende Unternehmen. Die Industrie Deutschlands steckt in der Krise. Darunter leidet das schweizerische Exportgeschäft substanziell. Ein Wachstum ist in diesem Markt kaum möglich.

Konsum geht zurück

Betroffen ist in erster Linie die Maschinen-, Elektro- und Metallindustrie, aber auch andere Branchen wie die chemische Industrie. Durch weniger Export verzeichnet zudem die Logistikbranche deutliche Einbußen im Deutschland-Geschäft. Auch von China kommen derzeit wenig Impulse: Der Konsum geht zurück, das Wachstum fehlt, eine Immobilienkrise breitet sich aus. Was die USA und deren Handelspolitik betrifft, so ist noch nicht abschätzbar, was mit der Präsidentschaft Donald Trumps auf die Schweizer Unternehmen zukommt.

Im Sinne einer Diversifizierung suchten die Unternehmen nach Alternativen und orientieren sich unter anderem an den Wachstumsmärkten Indiens und Brasiliens, schreibt die HKBB im Stimmungsbarometer. Die „Costs of being in Business“ würden stetig steigen. Insbesondere Compliance und Nachhaltigkeit würden laut Auswertung in den Unternehmen immer mehr personelle und finanzielle Ressourcen binden.