Basel: Dritter Anlauf für das eidgenössische Jodlerfest in Basel in genau einem Jahr

„Stadt und Land mitenand“ – so lautet das Motto des dreitägigen Fests im Sommer 2026, der die Dimension der Basler Fasnacht haben wird. Das Jodlerfest findet primär in der Altstadt auf der Grossbasler Seite des Rheins statt.

Die über 1000 Bewertungsvorträge der Aktiven vor einer Fachjury können in Basel in zehn Kirchen und Konzertsälen stattfinden. Für die Juryvorträge der Sparte Alphornblasen und Fahnenschwingen dienen Schulanlagen in der Innenstadt. Neben den Bewertungsvorträgen ist das gemeinsame Feiern nicht minder wichtig. Das Jodlerdorf auf dem Petersplatz und die Jodlermeile sowie die Gassen und Hinterhöfe bis zum Marktplatz bilden einen Festperimeter als eigentliche Begegnungszone, in der sich die Bevölkerung von Basel mit den Aktiven und den auswärtigen Besuchern vermischen und in die urtypischen Schweizer Klangwelten eintauchen können.