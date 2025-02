Amokdrohungen als Scherz oder Mutprobe beschäftigen die Behörden. Bei der Basler Jugendanwaltschaft sind fünf entsprechende Jugendstrafverfahren gegen mutmaßliche Täter im Gang, wie das Justiz- und Sicherheitsdepartement des Kantons Basel-Stadt am Mittwoch mitteilte. Zudem laufen fünf Verfahren gegen Unbekannt. Der neueste Vorfall ereignete sich laut Polizeiangaben am Sonntag. Nach einer Meldung habe die Polizei eine jugendliche Person identifiziert, welche zuvor in einem Chat eine Drohung gegen ihre Schule ausgesprochen habe, heißt es. Die Jugendanwaltschaft eröffnete ein Verfahren wegen „Schreckung“ der Bevölkerung. Die Kantonspolizei und die Staatsanwaltschaft betonen in der Mitteilung, dass Drohungen als Scherz oder Mutprobe nicht lustig, sondern geschmacklos seien. Die Strafverfolgungsbehörden würden alles daran setzen, die Täter ausfindig zu machen und zur Rechenschaft zu ziehen.