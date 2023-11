Basel: Druck auf Schleuser wächst

„Die hohe Einwanderung nach Deutschland hat unsere Städte, Gemeinden und Landkreise an die Belastungsgrenzen gebracht – die Kapazitäten zur Aufnahme sind nahezu erschöpft. Deshalb müssen wir jede Stellschraube nutzen, um die Migration zu steuern“, erklärte Strobl. Bereits bei der Innenministerkonferenz im Dezember 2022 habe er beim Bund darauf gedrängt, die Kontrollen an der deutsch-Schweizer Grenze durch die Bundespolizei deutlich zu erhöhen. „Gut, dass Bundesinnenministerin Nancy Faeser dem letztlich nachgekommen ist.“ In Baden-Württemberg habe die Politik längst gehandelt: „Unsere Landespolizei hat schon seit Monaten im grenznahen Raum zur Schweiz den Druck auf Schleuser und diejenigen, die versuchen, illegal in unser Land einzureisen, erhöht“, sagte der Innenminister.

Trotz des Rückgangs befänden sich die Zahlen insgesamt weiterhin auf einem zu hohen Niveau, erklärte Stöcker. „Im Vergleich zum Oktober 2022 haben wir eine Erhöhung der Zahlen um über 50 Prozent. Die Ampel-Regierung hätte das effektive Instrument der stationären Grenzkontrollen schon viel früher einsetzen müssen.“