Mit seinem neuen Riesenposter am Kontrollturm würdigt der EuroAirport (EAP) den 75. Jahrestag des schweizerisch-französischen Staatsvertrags. Am 4. Juli 1949 vereinbarten die beiden Nachbarländer die noch heute geltende binationale Regelung über den Bau und den Betrieb des Flughafens Basel-Mulhouse. Das Towerplakat zeigt den Moment der Unterzeichnung des Staatsvertrags. Zu sehen sind die beiden Unterzeichner des Abkommens: Max Petitpierre für den Schweizerischen Bundesrat und Henri Hoppenot für die Regierung der Französischen Republik. Max Petitpierre war zu dieser Zeit Außenminister im Bundesrat, Henri Hoppenot war von 1945 bis 1952 französischer Botschafter in Bern. Die Unterzeichnung des Vertrags fand am 4. Juli 1949 in Bern statt.