Basel: Ehrenmord: Täter soll 17 Jahre hinter Gitter

Ein 60-jähriger Kosovare muss sich seit Mittwoch vor dem Baselbieter Strafgericht in Muttenz wegen Mordes an seiner Schwiegertochter verantworten. Der Angeklagte gab an, aus Notwehr gehandelt zu haben. Er zeigte sich eigenen Aussagen zufolge reuig. Die Staatsanwaltschaft fordert eine Freiheitsstrafe von 17 Jahren und einen Landesverweis