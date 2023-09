Basel Ein Beruf, für den es keine Lehre gibt

Nicht nur ein Handwerk

Es sind verschiedene Handwerksberufe, die beim Trommelbau zusammenkommen: Büchler nennt den Spengler, den Schreiner, den Sattler und den Mechaniker. Am Anfang wurden diverse Arbeiten noch ausgelagert. „Mittlerweile machen wir fast alles selbst“, sagt der Firmengründer, der bis vor zehn Jahren noch sechs Mitarbeiter hatte. Mittlerweile arbeitet ein eingespieltes dreiköpfiges Team die Aufträge ab.

Denn es sind zumeist Einzelanfertigungen, die in dem Ladenlokal mit angeschlossener Werkstatt an der Allschwilerstraße in Basel entstehen. „Jeder Trommler braucht mehrere Instrumente“, erklärt Büchler. So seien die Tambourvereine auf wetterfeste Exemplare aus Metall angewiesen, während für die Wettkämpfe Holzmodelle mit einem wärmeren Klang bevorzugt würden. Und natürlich hat auch jede Clique spezielle Wünsche hinsichtlich des Designs.

Ins Weiße Haus geliefert

Eine Bestellung, die in besonderer Erinnerung geblieben ist, waren die 20 Trommeln im Auftrag der US-Armee für das Weiße Haus. Weltweit hatten sich die Amerikaner nach einem geeigneten Hersteller umgesehen und landeten schließlich bei Büchler Trommelbau in Basel.

Der Firmeninhaber ließ es sich im Jahr 2012 dann auch nicht nehmen, die Instrumente für das Old Guard fife and drum Corps persönlich zu übergeben. Sie seien nach wie vor im Einsatz, wie er stolz berichtet.

Büchler konnte sich nie auf seiner Expertise ausruhen. „Der Trommelstil entwickelt sich weiter“, erklärt er und spricht von Tendenzen hin zu mehr Dynamik und Volumen. Und manchmal hinke das Handwerk den Ideen der Komponisten auch hinterher. So bestehen die Klangkörper heute nicht mehr aus Messing, sondern aus Titan oder Carbon und die Dicke einer Holzwand liege nun nur noch bei zweieinhalb Millimetern.

Der Firmengründer wird sich nun aus der ersten Reihe zurückziehen. Er hat den Betrieb an seinen Mitarbeiter Lukas Hirt übergeben, der ihn unter gleichem Namen weiterführt. Auch Hirt kam über die Fasnacht zum Trommelbau. Bei seiner Clique, den Naarebaschi, sammelte er in dieser Hinsicht erste Erfahrungen. Und so kam er nach einer Lehre als Konstrukteur beziehungsweise Maschinenzeichner, wie er sagt, vor elf Jahren zu Büchler Trommelbau.

Ein kreativer Beruf

Was er an seinem Beruf liebt? „Das ist keine Fließbandarbeit. Ich kann experimentieren und kreativ sein und sehe am Ende das fertige Produkt“, sagt Hirt. Dabei fängt die Kreativität schon bei der Materialbeschaffung an: „Für uns gibt es keinen Lieferservice im Internet“, verdeutlicht der neue Chef die Situation. Da müsse man um die Ecke denken und auch mal in anderen Branchen gucken, wo man das nötige Material herbekommt. Und auch das ist ein Prozess. Denn das Material entwickelt sich beständig weiter, etwa bei den Schlagfellen.

Für die Mühen entschädigt wird Hirt jedes Jahr zur Fasnachtszeit. „Es ist toll, die Gruppen mit meinen Trommeln in Aktion zu erleben.“