Basel: Ein fesselnder Weg ins Jenseits

Auf dem Weg benötigen die Verstorbenen Schutz, bekommen deshalb in Japan etwa Amulette, die die falsche Richtung absperren sollen. In China stellen Rollbilder Verbindungen zwischen dem Diesseits und Jenseits her. Muschelschalen sind in Papua-Neuguinea bei Transitionen behilflich. In Borneo amtet der Nashornvogel als Seelenbegleiter.