Basel: Ein Fest um die Militärmusik feiern

Eine fröhliche Feier. /Michael Werndorff

Ein Fest der Musik

Doch beim Basel Tattoo kann es passieren, dass jeder Auftritt, der mit Präzision, Disziplin und einer Ernsthaftigkeit beginnt, die der Militärmusik und ihren Formationen gebührt, in einem Fest aus Musik, Gesang und Tanz endet. Das feiern alle mit, die Darsteller ebenso wie das Publikum. So auch bei der Singapore Police Force Combined Band. Zu diesem vermischen sich so manches Mal die Formationen. So hat der One Voice Children’s Choir aus den USA nicht nur einen eigenen Auftritt, sondern sorgt zusammen mit Gesangssolisten so manches Mal dafür, dass die Militärparade zu einer ausgelassenen Feier wird. Da werden dann Hits von ABBA, AC/DC, Michael Jackson oder Tina Turner gespielt und gesungen. Am Ende gibt es ab und an ein Feuerwerk, das wiederum von schweizerischer Präzision zeugt: wenn mit dem letzten Ton oder Trommelschlag die Raketen entzündet werden.