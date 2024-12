Basel: „Ein herrliches Durcheinander“

Die Plakette der Basler Fasnacht 2025 trägt das Motto „Syg wie de wottsch“. Sie stellt eine fiktive Fasnachtsfigur dar, die gleich mehrere Kostüme in sich vereint. Dabei geht es um individuelle Freiheit sowie indirekt um die Austragung des ESC in Basel, wie das Fasnachts-Comité bei der Vernissage am Samstag erklärte.