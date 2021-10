Basel Ein Neubau, der seinen Strombedarf selbst deckt

Mit dem Neubau sei an innerstädtischer Lage ein modernes, energetisch optimiertes und nachhaltiges Haus entstanden, das sich bestens in den denkmalgeschützten Kontext einfügt. Der achtgeschossige Neubau ist das erste Bürogebäude in Basel, das mit dem Label Minergie-A-ECO zertifiziert wurde. Entsprechend habe das Gebäude als Beispiel für ökologisches Bauen Vorbildcharakter im Immobilienportfolio des Kantons Basel-Stadt.

Dank seiner Photovoltaikfassade und dem optimierten Gebäudekonzept deckt das Gebäude seinen Strombedarf selbst. Geheizt wird mit Wärme aus dem Basler Fernwärmenetz. Der Neubau, errichtet in einer Holz-Beton-Bauweise, kombiniert regionales Buchen- und Fichtenholz mit Recyclingbeton. Die Holz-Beton-Konstruktion hat eine gute Wärmespeicherkapazität, was im Sommer die nächtliche Kühlung unterstützt und sich damit positiv auf den Energieverbrauch und das Raumklima auswirkt. Mit der Verwendung von überwiegend regionalen Materialien wurde die graue Energie deutlich gesenkt. Die eingesetzten Photovoltaikmodule wurden eigens für den Neubau entwickelt und an das Stadtbild angepasst. Dank farbiger Punkte und einer strukturierten Oberfläche aus gehärtetem Schmelzglas verändert sich je nach Blickwinkel und Sonneneinstrahlung das Lichtspiel in den Modulen.