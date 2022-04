Basel Ein Ort der Begegnung

Sämtliche Themeninhalte sind multimedial und in drei Spachen (DE, EN, FR) aufbereitet und laden zum Entdecken sowie zum Dialog ein. Durch die Ausstellung führt ein Audioguide, teilt Novartis mit.

Die Ausstellung befindet sich im Obergeschoss des Gebäudes, als Auftakt für den Ausstellungsrundgang dient ein kleiner Filmsaal. Ergänzt wird sie im Erdgeschoss von einem Café, einem Veranstaltungsraum und dem SchoolHub, einem interaktiven Angebot für Schulklassen.

Entworfen wurde der Novartis Pavillon von dem italienischen Architekten und Designer Michele De Lucchi. Er sieht die Kombination aus natürlichen Materialien und Technologie als Chance, eine perfekte Umgebung für Begegnungen zu schaffen. Nachhaltigkeit spielt im Entwurf eine zentrale Rolle.

Nullenergie-Medienfassade

Für die leuchtende Nullenergie-Medienfassade sorgt eine Bespannung mit Photovoltaikzellen und LED-Leuchten, die nachhaltig mit Solarstrom betrieben werden. Das Gebäude und die digitale Gestaltung gehen hier eine Symbiose ein. Die Medienfassade dient zum einen der Gebäudebeleuchtung und zum anderen wird sie auf künstlerische Art und Weise als Kommunikationskanal genutzt. So geben unterschiedliche Bespielungen Aufschluss über den jeweils aktuellen Betriebsmodus des Novartis Pavillon.

Zeichen für die Öffnung

Im Jahr 2019 hat Novartis beschlossen, den Novartis Campus in einen Ort der Begegnung, des Dialogs, der Zusammenarbeit und des wissenschaftlichen Fortschritts weiterzuentwickeln. Das Unternehmen ist überzeugt, dass die Öffnung nicht nur den Novartis Campus als ein Zentrum für Innovation, sondern auch den Wirtschaftsstandort Basel und damit die Schweiz weiter stärken wird, heißt es in der Mitteilung.

Die Öffnung des Novartis Campus in Basel findet in zwei Phasen statt. In einer ersten Phase wurde der Campus im vergangenen Jahr zunächst für die Ansiedlung von Start-ups, Inkubatoren, Instituten, Unternehmen und Partnern geöffnet.

In einer zweiten Phase, voraussichtlich im Herbst 2022, wird der Novartis Campus während der Arbeitszeiten für die breite Öffentlichkeit zugänglich sein. Damit macht Novartis ihren Campus für die Bevölkerung erlebbar. Um den Austausch zwischen dem Unternehmen und der Öffentlichkeit zu stärken, wird auch der Novartis Pavillon als Veranstaltungsort für öffentliche, vorwiegend wissenschaftsbezogene Anlässe eine wesentliche Rolle spielen. Novartis Pavillon Ausstellung „Wonders of Medicine“: Mi. bis So. 10 – 18 Uhr geöffnet, Café: Mi. bis Fr. 8 – 18 Uhr und an Wochenenden von 10 – 18 Uhr geöffnet.