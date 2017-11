Von Adrian Steineck

„Willkommen“ steht in 19 verschiedenen Sprachen auf einem Banner im Vorbereitungszentrum des Taizé-Jugendtreffens. Nicht von ungefähr: Der dreitägige Anlass, der zum ersten Mal in Basel und dem Dreiländereck stattfindet, wird über den Jahreswechsel 2017/2018 hinweg um die 20 000 jungen Leute aus rund 30 Ländern in die Region ziehen.

Basel. Ein Ort der Solidarität über alle Konfessionen hinweg soll das fünftägige Treffen werden, wie Frère (Bruder) Richard von der Communauté de Taizé (Gemeinschaft von Taizé) beim gestrigen Pressegespräch sagte. Es wird vom 28. Dezember diesen Jahres bis zum 1. Januar stattfinden.

Der ökumenische Männerorden von etwa 100 Brüdern aus 30 Ländern, der im Jahr 1940 in Taizé im Département Saône-et-Loire gegründet wurde, organisiert seit der Premiere 1978 in Paris jedes Jahr ein internationales Jugendtreffen. Vor zehn Jahren machte die Veranstaltung bereits in Genf Station, jetzt, zur 40. Auflage, wird Basel das Zentrum bilden.

Aber nicht allein: „Dies wird das erste unserer Jugendtreffen werden, das in drei Ländern stattfindet, die teils zur EU gehören, teils nicht“, meinte Bruder Richard mit Blick auf die Veranstaltungsländer Deutschland, Frankreich und die Schweiz.

Das Gros der Teilnehmer wird zwischen 18 und 25 Jahre alt sein, 16- und 17-Jährige dürfen in Begleitung eines Erwachsenen teilnehmen. Offen ist das internationale Jugendtreffen für alle Interessierten im Alter bis 35. Bisher haben sich bereits 4000 junge Leute aus Polen und der Ukraine fest angemeldet, die Organisatoren gehen von einer Gesamtanzahl von 15 000 bis 20 000 aus. Etwa 5000 werden direkt in Basel an Gastfamilien vermittelt, die Übrigen im Elsass und dem Landkreis Lörrach.

Da die Besucher auch untergebracht werden wollen, läuft bereits seit Mitte September die Suche nach Gastfamilien, die bereit sind, einen oder mehrere Besucher bei sich aufzunehmen. Dazu gibt es eine enge Absprache mit den Kirchengemeinden in den drei Ländern, wie Sara Fruga, eine von zwölf freiwilligen Helfern beim Jugendtreffen in Basel, schildert. „Wir nehmen Kontakt auf mit Kirchen und Einrichtungen und versuchen, Gastfamilien zu finden“, erzählte die 22-Jährige.

Welcher logistische Aufwand hinter dem Treffen steht, verdeutlichte ihr Kollege Fabian Dinkel. So werden die jungen Teilnehmer am 28. Dezember mit etwa 280 Reisebussen ankommen, wobei es drei Ankunftszonen in Basel, Saint-Louis und in Lörrach gibt. In Lörrach werden die Besucher bei der Gewerbeschule an der Wintersbuckstraße ankommen.

Zentrum des Treffens werden die Basler St. Jakobshalle und die angrenzende Eishalle sein. Dort wird es gemeinsame Abendessen und Gebete geben.

Die Teilnehmer an dem Jugendtreffen zahlen einen Betrag zwischen 40 und 80 Euro für die gesamten fünf Tage. „Junge Leute aus Ländern wie Deutschland, Frankreich und der Schweiz zahlen den höheren Betrag, Jugendliche aus Polen und der Ukraine zahlen weniger“, umriss Bruder Richard das Prozedere. Auch aus Hongkong werden Teilnehmer erwartet: In China findet im kommenden Jahr das nächste weltweite Taizé-Jugendtreffen statt. (Ein Interview mit einer Helferin des Taizé-Jugendtreffens lesen Sie am kommenden Donnerstag im Spunk-Magazin.)