Basel Ein Platz für den Literaturnobelpreisträger Hesse

Der Hermann-Hesse-Platz befindet sich an der Rheingasse, in unmittelbarer Nähe zum Kleinbasler Rheinufer. Ob die 159 Quadratmeter kleine Ausbuchtung der Rheingasse ein würdiger Ort sei, darüber schieden sich im Vorfeld die Geister. Die Redner aus dem Regierungsrat und dem Deutschen Seminar hielten aber dagegen, dass dieser „Winkel“, wie sich Literaturprofessor Alexander Honold in seiner Ansprache ausdrückte, der absolut richtige Ort sei. Die für die Benennung von Straßen und Plätzen zuständige Justiz- und Sicherheitsdirektorin Stephanie Eymann (LDP) verwies auf das nahe Hotel Krafft, wo Hesse im Winter 1924/1925 mit dem Schreiben eines seiner berühmtesten Werke, dem „Steppenwolf“, begann.

Dass Hermann Hesse (1877–1962) so spät und erst nach vielen deutschen Städten auch in Basel einen Platz bekommt, liegt auf der einen Seite am Mangel an neu zu benennenden Örtlichkeiten, wie der Präsident der kantonalen Nomenklaturkommission sagte. Einen Vorschlag von 1974, die Mittlere Straße umzubenennen, habe man abweisen müssen, weil damit Hunderte von Anwohnern und Geschäften eine neue Adresse bekommen hätten. Dass Basel mit dem berühmten Bürger so zurückhaltend umgegangen ist, könne auch an einer gewissen Arroganz liegen, wie Literaturwissenschaftler Honold sagte. In Akademikerkreisen müsse Hesse gegen den Ruf ankämpfen, ein literarisches Leichtgewicht zu sein. Die Bürger identifizierten sich lieber mit den großen Humanisten wie Erasmus von Rotterdam oder Jacob Burckhardt. Dazu komme, dass Hesse mehr mit seinem späteren Wohn- und Wirkungsort Montagnola im Tessin als mit Basel in Verbindung gebracht werde.