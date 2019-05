Basel Ein Segen und Fluch für Basel

Rahel Bänziger forderte hingegen, wenn die nächtlichen und die sehr häufigen Südanflüge nicht deutlich gemindert werden, ein Nachtflugverbot zwischen 23 und sechs Uhr einzuführen, wie es die anderen Schweizer Flughäfen getan haben. „Der Lärm macht die Menschen krank“, sagte sie und verwies auf Studien, die im hiesigen Raum erhöhte Risiken für Herzinfarkt, Schlaganfall und Diabetes belegten. „Versprechen gab es in der Vergangenheit zuhauf, ich glaube nur noch an die Fakten“, resümierte Bänziger. Der EAP-Direktor Suhr erklärte dazu, dass derzeit verschiedene lärmmindernde Maßnahmen in der Prüfung seien, und zwar bei der französischen Zivilluftfahrtbehörde. Die resultierende Studie müsse dann auch der EU in Brüssel vorgelegt werden. Grundsätzlich habe der EAP bereits einen Maßnahmenplan 2030 ausgearbeitet. „Auch die Rahmenbedingungen aus wirtschaftlicher Sicht für die Fluggesellschaft Easyjet, die mehr als 60 Prozent unseres Flugverkehrs bewältigt, müssen stimmen“, sagte Suhr.

Bahnanschluss an EAP

Die mit Ausnahme vom Schutzverband angedachte Infrastrukturmaßnahme in Form eines Bahnanschlusses an den EAP mit einem Kostenvolumen von zwölf bis 13 Milliarden Euro lässt weiter auf sich warten. Hauptgrund ist die ungeklärte Finanzierung. Dass aber gebaut werden solle, bekräftigten alle Podiumsteilnehmer, werde davon doch eine deutliche Entspannung in Sachen Verkehrsaufkommen rund um den EAP erwartet sowie auch eine Verkürzung der Anfahrtszeit.

Lediglich Rahel Bänziger sprach sich gegen den Bahnanschluss aus. „Mehr Passagiere bedeuten immer auch mehr Lärm, das wollen wir nicht“, betonte die Naturwissenschaftlerin.

Neue Buslinie zum EAP

Landrätin Marion Dammann brachte einen Vorschlag aufs Tapet, der in den vergangenen Monaten gereift sei. Ab dem kommenden Jahr sei vom Landkreis eine Buslinie angedacht, die von Lörrach über Haltingen und St. Louis die Menschen zum EAP bringen solle. Fördergelder dafür seien bei der EU und auch beim Land Baden-Württemberg für das zunächst auf drei Jahre befristete Projekt beantragt – als Zwischenlösung. „Wir hoffen, dass die Linie auch gut angenommen wird und über drei Jahre hinaus Bestand hat“, war die erklärte Hoffnung Dammanns.