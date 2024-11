Basel: Einblick in die Basler Fasnacht

Rund 45 000 Besucher haben bisher die Gelegenheit genutzt, dank der Ausstellung dieses einzigartige Kulturgut vertieft kennenzulernen oder in alten Erinnerungen zu schwelgen. Beide Partner sind eigenen Angaben zufolge stolz, mit ihrer Kooperation einen wichtigen Beitrag für die Erhaltung und die Weitergabe dieser zentralen Basler Tradition an künftige Generationen zu leisten, welche 2016 ins immaterielle Weltkulturerbe der Unesco aufgenommen wurde.

Geschichte der modernen Fasnacht

Die Ausstellung präsentiert einen Einblick in die Geschichte der modernen Fasnacht, wie sie in den vergangenen rund 100 Jahren gewachsen ist, in Form einer Fasnachts-Wohnung mit mehreren Räumen, die thematisch gegliedert sind. Neben historischen Stücken, wie zum Beispiel Fasnachts-Larven aus dem frühen 20. Jahrhundert, sind auch Laternen zu sehen und Tonfragmente von Schnitzelbänken zu hören. Eine Bildschirmstation mit Touchscreen ermöglicht es, den Einblick in weitere Elemente der Fasnacht zu erhalten, zum Beispiel mit Ton- und Filmdokumenten, oder zu erleben, wie eine Fasnachtsplakette entsteht. Die Präsentation soll den Besuchern einen Einblick in die breit gefächerte Vielfalt dieses Basler Kulturgutes geben, welches die Basler Bevölkerung gemeinsam geschaffen hat und jährlich neu schafft, wie die Initiatoren schreiben.