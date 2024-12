Die Asiatische Hornisse breitet sich seit 2017 in der Schweiz aus und stellt eine Gefahr für die einheimischen Bienenvölker dar. Sie ernährt sich von Honig- und Wildbienen wie auch von Wespen. Wie die Baselbieter Bau- und Umweltschutzdirektion im Juli mitteilte, wurden im Kanton zum damaligen Zeitpunkt fünf Nester der Asiatischen Hornisse gefunden, also doppelt so viele wie im Vorjahr.