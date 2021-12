Basel Eine Auszeit vom Corona-Alltag

Größtenteils ohne Wartezeit kommt man bei der Einlasskontrolle durch. Wichtig ist allerdings, dass neben dem Impfzertifikat, welches per Scan validiert wird, der passende Personalausweis vorhanden ist. „Wir müssen Leute ohne Ausweis leider wegschicken“, erläutert ein Kontrolleur am Eingang. Vereinzelt gäbe es kurz Diskussionen, wenn Menschen ohne Zertifikat versuchen, auf das Marktgelände zu kommen. Doch die klare Richtlinie und deren Durchsetzung sei akzeptiert, sagt er.

Nur kurz bilden sich kleine Menschentrauben

In den Budengassen kommt es auch am frühen Abend kaum zu Gedränge. Sowohl auf dem „Barfi“ als auch am Münsterplatz ein ähnliches Bild: Nur wenige, kleine Menschentrauben bilden sich allenfalls kurz. Unter dem Weihnachtssternenhimmel, der von den Bäumen am Münster hängt, reihen sich die üblichen Stände ein. Der Crêpes-Stand bildet hier eine Ausnahme. Die Betreiber sind zum ersten Mal am Weihnachtsmarkt und zumindest zufrieden, keinen Verlust zu machen. „Die ersten zehn Tage waren verregnet, nun geht es“, sagt die Chefin. Bis sie die Investitionen aber reingeholt hat, wird es noch etwas dauern.

Ein paar Meter weiter verkauft eine Dame russische Matroschkas in unzähligen Ausführungen. Sie ist zum sechsten Mal auf dem Markt und bemerkt, dass durch das fehlende Kinderprogramm auch weniger Familien angelockt würden. Nach dem Ausfall im vergangenen Jahr wären die Leute sehr glücklich, wieder auf den Weihnachtsmarkt kommen zu können. Zwar würden sie nicht mehr Sachen kaufen als zuvor, aber täten dies zufriedener. Der weiterhin zurückhaltende Tourismus schlage sich auch am Weihnachtsmarkt wieder. Und dennoch kommen auch neue Kunden, berichtet sie: „Ich hatte nun eine Kundin aus Italien, die eigentlich nach Deutschland zu einem großen Markt fahren wollte. So ist sie eben nun nach Basel gekommen.“

