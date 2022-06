Basel Eine besondere Märchenwelt

Geboten werden Zauberwelten und die weltberühmte Musik aus der Feder Alan Menkens. Einfühlsame Titel wie „Märchen schreibt die Zeit“ machen die Geschichte zu einem der romantischsten Musicals aller Zeiten, heißt es in der Ankündigung. „Die für Disney so typischen, liebevoll gestalteten Charakteren wie der charmante Kerzenleuchter Lumière, die aufgeregte Stehuhr Herr von Unruh und die resolute Teekanne Madame Pottine entführen das Publikum ab dem ersten Takt in eine fantastische Märchenwelt, der sich kein Zuschauer entziehen kann.“ Über 100 Beteiligte wirken mit.

Zum Inhalt: Von einem idyllischen französischen Dorf führt Disney Die Schöne und das Biest in die düsteren Gemächer des verwunschenen Schlosses, in dem ein Biest und seine verzauberte Dienerschaft hausen. Als die unerschrockene Belle die Welt des Prinzen betritt, beginnen Madame Pottine, Lumière und Herr von Unruh voller Eifer Verkupplungspläne zu schmieden – denn nur die wahre Liebe kann den bösen Zauber bannen. Doch so schnell ist aus einem Ungeheuer kein Gentleman gemacht und dann ist da noch der eifersüchtige Gaston, der sich schon lange Hoffnungen auf die außergewöhnliche Schönheit macht. Vorstellungen: Musical Theater Basel, 13. bis 17. Juli, Mittwoch 18.30 Uhr, Donnerstag und Freitag jeweils 19.30 Uhr, Samstag 14.30 und 19.30 Uhr sowie Sonntag 13.30 und 18.30 Uhr, Ticketpreise: ab 58 Franken.