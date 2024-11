Basel: Eine geballte Ladung Schottland

Während die Repräsentation-Formationen des englischen Königs, The Bands of His Majesty’s Royal Marines, bereits in früheren Jahren das Publikum begeistert hatten, präsentiert sich die United States Air Force Band zum ersten Mal in Basel. Vervollständigt wird das Blasmusik-Teilnehmerfeld durch die Schweizer Nationalmannschaft in dieser Disziplin, der Swiss Armed Forces Central Band.